В МЧС проинструктировали, как себя вести при пожаре в лесу

СИМФЕРОПОЛЬ , 14 апр — РИА Новости Крым . Крымчанам в период чрезвычайной пожарной опасности рекомендуют отправляться на шашлыки с запасом воды и не использовать открытый огонь, отдыхая на природе. Как рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» замначальника отделения информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС РФ по Республике Елизавета Мирошниченко, в случае загорания растительности стоит реально оценивать свои силы.

"Если это небольшое возгорание кромки сухой травы, которая невысокая, надо постараться потушить и прекратить распространение огня с помощью подручных средств: веток со свежими зелеными листьями, тряпок, которыми прихлопывающими движениями мы перекрываем доступ кислорода к огню. Если же вы видите, что ситуация сложная, в первую очередь нужно обращаться в службу спасения. Чем раньше служба спасения узнает о такой критической ситуации, тем быстрее пожарные подразделения смогут выехать на ликвидацию возгорания", — сообщила она.

В случае, если потушить огонь своими силами не удалось, Мирошниченко порекомендовала вызвать пожарных, покинуть опасную зону и оповестить о пожаре окружающих.

"Надо помнить о своей безопасности и постараться покинуть опасную зону, прикрыв лицо одеждой или носовым платком, чтобы не надышаться дыма, поскольку даже небольшое возгорание сопровождается задымлением, который может нанести вред здоровью человека. И обязательно обратить внимание на то, что рядом могут оказаться люди, которые не знают об этом пожаре, постараться сообщить им об этом и помочь покинуть место ЧП", — отметила она.

Мирошниченко также рекомендовала всем любителям отдыха на природе иметь при себе запас воды. Ее должно быть столько, чтобы хватило потушить мангал или костер. Обычно, по ее словам, это около пяти литров. В то же время она напомнила, что разводить костры и использовать открытый огонь в период высокой опасной опасности на территории полуострова категорически запрещено.