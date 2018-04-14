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В Оренбурге закрыли крупный торговый центр из-за несоблюдения пожарной безопасности
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В Оренбурге закрыли крупный торговый центр из-за несоблюдения пожарной безопасности 

ТАСС 1 час назад
Фото: ProOren
ОРЕНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Крупный торговый центр «Три кита» в Оренбурге закрыли по решению суда из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности и неисполнения предписаний, сообщили в субботу ТАСС в администрации города.
"Сегодня на основании решения суда приостановлена деятельность торгового комплекса «Три кита». Ранее руководству комплекса выдали предписания Госпожнадзора на устранение нарушений по пожарной безопасности, но до настоящего момента они не устранены", — сказал представитель администрации.
На территорию торгового центра прибыли представители администрации, предпринимателям, работающим в ТЦ, были на выбор предложены места в девяти других торговых комплексах и рынках города. Ранее глава Оренбурга Евгений Арапов дал поручение, чтобы ни один предприниматель не остался без помощи и поддержки со стороны мэрии.
Оренбург стал зоной повышенного внимания для проверяющих: в ноябре — декабре прошлого года пожары произошли здесь в трех торговых центрах. Тогда в почти 50 торговых объектах оренбургская прокуратура нашла более 800 нарушений, самые серьезные недочеты должны устранить к 1 мая текущего года.
После трагедии в Кемерове начались новые проверки по всей области, где, по данным регионального ГУ МЧС, выявили более 2,3 тыс. нарушений в 139 из 175 проверенных торговых объектов. Также выяснилось, что многие объекты «изначально строились и вводились с нарушениями правил безопасности» — в основном наблюдается отсутствие автоматических систем пожарной сигнализации, эвакуационных выходов, рассказали в надзорном ведомстве Оренбургской области.
ТАСС: последние новости
СК задержал сотрудника МЧС Генина и обвинил его в халатности по делу о пожаре в Кемерове Оповещение, вентиляция и водопровод - самые частые нарушения пожарной безопасности в ЦФО СК располагает документом, запретившим проверку в ТЦ "Зимняя вишня"
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