В Оренбурге закрыли крупный торговый центр из-за несоблюдения пожарной безопасности

ОРЕНБУРГ , 14 апреля. / ТАСС /. Крупный торговый центр «Три кита» в Оренбурге закрыли по решению суда из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности и неисполнения предписаний, сообщили в субботу ТАСС в администрации города.

"Сегодня на основании решения суда приостановлена деятельность торгового комплекса «Три кита». Ранее руководству комплекса выдали предписания Госпожнадзора на устранение нарушений по пожарной безопасности, но до настоящего момента они не устранены", — сказал представитель администрации.

На территорию торгового центра прибыли представители администрации, предпринимателям, работающим в ТЦ, были на выбор предложены места в девяти других торговых комплексах и рынках города. Ранее глава Оренбурга Евгений Арапов дал поручение, чтобы ни один предприниматель не остался без помощи и поддержки со стороны мэрии.

Оренбург стал зоной повышенного внимания для проверяющих: в ноябре — декабре прошлого года пожары произошли здесь в трех торговых центрах. Тогда в почти 50 торговых объектах оренбургская прокуратура нашла более 800 нарушений, самые серьезные недочеты должны устранить к 1 мая текущего года.