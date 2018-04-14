За выжигание сухой травы грозит уголовная ответственность

Выжигание сухой травы на участках вблизи леса запрещено. Об этом напомнили в региональном департаменте лесного хозяйства.

Как сообщили в ведомстве, ежегодно с наступлением весны пожарным приходится сталкиваться с проблемой весенних палов сухой травы и увеличением количества пожаров, возникающих в результате сжигания прошлогодней сухой растительности.

Весенние палы сухой травы превращаются в стихийное бедствие. Часто причиной загорания травы становится небрежность, неосторожность, а то и хулиганство взрослых людей, которые выбрасывают окурки из окна автомобиля, оставляют не потушенные после пикника костры или умышленно поджигают траву.

При весеннем пале с полей огонь часто переходит в лес, где может повредить деревья, особенно их корневую шейку — очень уязвимое место прямо над землёй. От высокой температуры могут обгореть набухающие весной почки, что очень вредит дереву, даже если оно выживет. Травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах и на торфяниках. Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к гибели хвойного подроста в лесу.

Напоминаем, что гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещено самостоятельно выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву, пожнивые остатки, солому, мусор.

Законом предусмотрена административная и уголовная ответственность за неконтролируемые поджоги сухой травы и сельхозпалы.

Справка.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах до введения особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность по статье 8.32. КоАП РФ (предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысяч рублей до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 до 200 тысяч рублей).

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, предусмотрены штрафы на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 150 до 250 тысяч рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, предусмотрены штрафы на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц — 50 тысяч рублей;

на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 500 до 1 млн рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности предусмотрена уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ.