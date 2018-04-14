Пожар во Владивостоке: спасатели вывели из огня двоих человек 

Вечером 13 апреля произошел пожар в многоэтажном доме по улице Адмирала Кузнецова.
«Незамедлительно на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление. В связи с этим было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки установлено, что в общем коридоре горит проводка, одна из квартир и несколько дверей квартир. Из охваченного дымом и огнём помещения пожарные спасли двух человек», рассказали в региональном управлении МЧС.
Благодаря слаженным действиям пожарных обошлось без пострадавших. Вскоре пожар был локализован.
Ранее в Иркутске загорелся расселенный двухэтажный дом. В огне погибли мать и сын.
Фото пресс-службы Управления МЧС России по Приморскому краю.