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Жильцов дома на ВИЗе эвакуировали из-за пожара
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Жильцов дома на ВИЗе эвакуировали из-за пожара 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Жителей 14-этажного дома на Крауля, 44 сегодня эвакуировали из-за пожара. Как сообщили E1.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в квартире на 11 этаже загорелись вещи.
— 11 человек эвакуированы, ещё 5 спасены по лестничным маршам с помощью масок «Самоспасатель», — сказали в ведомстве. — Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пострадавших нет, на данный момент огонь потушен, ведётся проливка, Причина пожара устанавливается.
По словам очевидцев, у пожарных машин были сложности с подъездом к дому из-за припаркованных во дворе машин.
В МЧС подтвердили, что припаркованные автомобили осложняли проезд спецтехники.
— Но несмотря на это, пожарные оперативно справились с огнем в течение 30 минут, — отметили там.
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