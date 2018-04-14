Жильцов дома на ВИЗе эвакуировали из-за пожара

Жителей 14-этажного дома на Крауля, 44 сегодня эвакуировали из-за пожара. Как сообщили E1.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в квартире на 11 этаже загорелись вещи.

— 11 человек эвакуированы, ещё 5 спасены по лестничным маршам с помощью масок «Самоспасатель», — сказали в ведомстве. — Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пострадавших нет, на данный момент огонь потушен, ведётся проливка, Причина пожара устанавливается.

По словам очевидцев, у пожарных машин были сложности с подъездом к дому из-за припаркованных во дворе машин.

МЧС подтвердили, что припаркованные автомобили осложняли проезд спецтехники.

— Но несмотря на это, пожарные оперативно справились с огнем в течение 30 минут, — отметили там.