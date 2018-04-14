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В Ростове после проверок частично закрыли ТРЦ «Орбита»
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Путин прокомментировал атаку по Сирии

В Ростове после проверок частично закрыли ТРЦ «Орбита» 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону по итогам проверок МЧС частично закрыли ТРЦ «Орбита», который находится на проспекте Королева. Об этом сообщает сайт 1rnd. Закрыта большая часть магазинов, находящихся на первом этаже, а на второй и третий, в том числе в кинотеатр «Кинополис», можно пройти.
По данным издания, магазины на первом этаже были опечатаны на основании решения суда. Напомним, ранее стало известно, что в Новочеркасске ТРЦ «Платовский» по итогам проверки прокуратуры и сотрудников МЧС был временно закрыт до устранения всех нарушений. Аналогичная участь постигла и универмаг «Солнышко» на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону. Внеплановые проверки в Ростовской области начались после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в которой погибли 64 человека, в том числе 34 ребенка.
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