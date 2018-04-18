В Подмосковье увеличат штрафы за эксплуатацию ТРЦ без разрешения

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Штраф за эксплуатацию здания без разрешения предложат повысить с 20 до 500 тысяч рублей.

Расширенное заседание на тему: «О мерах по предотвращению пожаров в местах массового пребывания граждан на территории Московской области » провел Комитет Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности. Мероприятие было проведено по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова . Об этом сообщил телеканал «360».

"После страшной трагедии, произошедшей в Кемерово , внимание к теме пожарной безопасности особенно усилилось, проводятся многочисленные проверки.

Особенно этот вопрос актуален для Московской области, поскольку здесь находится большое число торговых центров, культурных, досуговых, спортивных и других объектов. Нужно рассмотреть, какие законодательные меры необходимо принять для совершенствования системы противопожарной безопасности", — сказал Игорь Брынцалов.

Как уточнил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Московской области Виктор Сергеев , в МО из 741 проверенных сотрудниками торгово-развлекательных центров 723 эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности. При этом 359 работают с нарушением требований пожарной безопасности, предъявляемых к эвакуационным путям и выходам из зданий. А 477 ТРЦ эксплуатируются без системы автоматической пожарной сигнализации или же она неисправна.

"Мы вышли с инициативой на губернатора Московской области, и глава региона ее поддержал — раз в квартал проводить на территории Московской области единый день безопасности, когда будут проводиться учебные тренировки на всех объектах с массовым пребыванием людей", — рассказал Виктор Сергеев. Он добавил, что первый день тренировок пройдет 24 апреля.

Первый заместитель начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Александр Басенин высказал мнение, что штраф за эксплуатацию здания без разрешения необходимо существенно повысить, с нынешних 20 тысяч до 500 тысяч рублей.

А председатель Комитета Александр Баранов отметил, что необходимо выйти с законодательной инициативой в Госдуму об увеличении административной ответственности за эксплуатацию объекта с массовым пребыванием людей без разрешения, а штрафы увеличить в 10 раз. Также он отметил, что чаще объекты проходят негосударственную экспертизу, которая зачастую проводится на низком уровне. Поэтому необходимо внести предложение, чтобы экспертиза проекта объекта массового пребывания людей была бы обязательно государственная.

В течение недели обращение от Мособлдумы за подписью председателя Игоря Брынцалова будет подготовлено и направлено в Госдуму с рядом предложений.