Шесть торговых центров и кинотеатр закрыли в Сибири после пожара в «Зимней вишне» 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Торгово-развлекательные центры продолжают закрывать в Сибири по итогам проверок о соблюдении пожарной безопасности в связи после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». По данным на понедельник, в Сибирском федеральном округе приостановлена работа семи объектов с массовым пребыванием людей: шести торговых центров и одного кинотеатра
Лидеры по закрытию ТЦ Больше всего торговых центров закрыто в настоящий момент в Иркутской области, где грубые нарушения пожарной безопасности были выявлены в ряде городов региона. В частности, с субботы по решению Октябрьского районного суда Иркутска приостановил работу на месяц, до 13 мая, один из наиболее посещаемых торговых объектов областного центра — ТРЦ «Карамель», сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ФССП. Магазины закрыты для посетителей, арендаторам торговых площадей предоставлена возможность вывоза товара.
Это уже третий торговый центр, закрытый в Иркутской области в апреле текущего года. Ранее из-за отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию была приостановлена работа двухэтажного торгового центра «Золотой рай». В поселке Хомутово под Иркутском из-за нарушения пожарной безопасности также закрыли ТРЦ «Радуга».
"Догоняет" иркутский регион по числу приостановленных торговых объектов Томская область.
По информации службы судебных приставов, на утро понедельника в Томске были закрыто два торговых центра — «Весна» и «Изумрудный город». В суды обратилась прокуратура Томска, ссылаясь на обнаруженные нарушения законодательства о пожарной безопасности. В качестве обеспечения заявленных исков содержатся требования о приостановлении эксплуатации данных объектов до вступления в законную силу решения суда.
"Поскольку по закону данная категория исполнительных производств подлежит немедленному исполнению, судебные приставы сразу же выехали на объекты. Для того чтобы блокировать допуск посетителей и прекратить деятельность центра, сегодня (в понедельник) утром опечатаны 25 дверей ТЦ «Изумрудный город»", — отметили в ведомстве. По словам приставов, представители администраций обоих торговых центров отнеслись с пониманием к исполнению судебного решения.
Как сообщили в понедельник ТАСС в прокуратуре по Алтайскому краю, в регионе после проверок и иска в суд ведомства, был закрыт ТРЦ «Праздничный» в городе Бийск. Прокуратура намерена добиться через суд закрытия еще трех ТРЦ — «Гулливер», «Район», «Первомайский» в краевой столице — городе Барнауле. В понедельник на оперативном совещании губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил держать работу по проверкам торговых центров под контролем специально созданной рабочей группе, которая координировала эту деятельность.
Глава региона также отметил, что руководителям отраслевых ведомств необходимо обеспечить контроль за завершением этой работы организовать ее на системной основе. При этом, речь не только о ТРЦ, но и об учреждениях культуры, спорта, образования, социальной защиты населения, объектах, где находятся маломобильные граждане. Как подчеркнул губернатор, «бизнес должен обеспечивать безопасность людей, с которыми он вступает в соответствующие контакты вне зависимости от своего параметра — будь это небольшая торговая точка или крупный развлекательный центр».
Как сообщил ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко, из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности в Омске была приостановлена деятельность кинотеатра «Первомайский» вместимостью свыше 600 человек, который совсем недавно открылся после реконструкции. «В ходе проверки также выяснилось, что кинотеатр не получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а в части помещений до сих пор не завершены строительно-монтажные работы», — рассказал Павленко.
Нарушили, но пока не закрылись
При проверках торговых центров в Новосибирске выявлено несколько десятков нарушений требований пожарной безопасности, но к закрытиям ТРЦ это пока не привело. Большинство замечаний носят организационный характер, есть вопросы к состоянию пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водоснабжения, к содержанию эвакуационных выходов и недостаточному количеству первичных средств пожаротушения. Прокуратура региона ранее утвердила на проверку 143 торгово-развлекательных центра, в каждом из них также состоятся тренировки по отработке действий сотрудников в случае возникновения ЧС.
11 апреля спасатели МЧС провели плановое пожарно-тактическое учение в крупнейшем в Новосибирске торгово— развлекательном центре «Аура». Здание общей площадью более 150 тысяч квадратных метров расположено в центре города, занимает четыре этажа, на последнем расположены многозальный кинотеатр и игровые комнаты. Участники отрепетировали эвакуацию посетителей и сотрудников ТРЦ, уложившись в 10 минут, отработали организацию тушения. Руководство ТРЦ заранее распространило через социальные сети видеоролик о правилах пожарной безопасности с рекомендациями, что делать при возникновении чрезвычайных ситуаций: показывает эвакуационные коридоры, рассказывает об устройстве системы пожарной безопасности ТРЦ.
В Улан-Удэ проверки в крупных торгово-развлекательных центрах и местах массового скопления людей начались еще 2 апреля, но пока о серьезных нарушениях, грозящих закрытием этих объектов, не сообщалось.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.