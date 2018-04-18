Более 720 ТРЦ Подмосковья эксплуатируются с нарушениями пожарной безопасности 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Более 720 торгово-развлекательных центров Московской области из 741 проверенных сотрудниками МЧС эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом сообщил в среду начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Московской области Виктор Сергеев.
"С 28 марта по текущий период времени мы проверили 741 ТРЦ и 362 иных объекта с массовым пребыванием людей. По итогам проведенных проверок выяснилось, что 723 ТРЦ эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности, иных объектов — 241 объект, здесь уже порядка 30%, это положительная динамика", — сказал Сергеев в рамках круглого стола в Мособлдуме «О мерах предотвращения пожаров в местах массового пребывания граждан на территории Московской области».
Он уточнил, что 359 ТРЦ эксплуатируются с нарушением требований, предъявляемыми к эвакуационным выходам из зданий, 477 объектов — с отсутствием или неисправностью систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре.
"За данные нарушения 78 юридических лиц и 224 ответственных должностных лица были привлечены к административной ответственности. Проверку мы проводим как вместе с прокуратурой, так и самостоятельно по поручения председателя правительства", — добавил он.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, всем восьми фигурантам предъявлено обвинение. После трагедии по всей стране начались массовые проверки систем пожарной безопасности в торговых центрах.