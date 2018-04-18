Более 720 ТРЦ Подмосковья эксплуатируются с нарушениями пожарной безопасности

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Более 720 торгово-развлекательных центров Московской области из 741 проверенных сотрудниками МЧС эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом сообщил в среду начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Московской области Виктор Сергеев.

"С 28 марта по текущий период времени мы проверили 741 ТРЦ и 362 иных объекта с массовым пребыванием людей. По итогам проведенных проверок выяснилось, что 723 ТРЦ эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности, иных объектов — 241 объект, здесь уже порядка 30%, это положительная динамика", — сказал Сергеев в рамках круглого стола в Мособлдуме «О мерах предотвращения пожаров в местах массового пребывания граждан на территории Московской области».

Он уточнил, что 359 ТРЦ эксплуатируются с нарушением требований, предъявляемыми к эвакуационным выходам из зданий, 477 объектов — с отсутствием или неисправностью систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре.

"За данные нарушения 78 юридических лиц и 224 ответственных должностных лица были привлечены к административной ответственности. Проверку мы проводим как вместе с прокуратурой , так и самостоятельно по поручения председателя правительства", — добавил он.