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Глава Минприроды: Приморье, Забайкалье и Алтайский край не готовы к пожароопасному сезону
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Глава Минприроды: Приморье, Забайкалье и Алтайский край не готовы к пожароопасному сезону 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Томск
ТОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Приморье, Забайкалье и Алтайский край пока не готовы к пожароопасному сезону, сообщил в субботу глава Минприроды РФ Сергей Донской.
"В целом сегодня по стране по сравнению с 2017 годом ситуация все-таки хуже. У нас есть отстающие регионы, где наблюдается больший объем пожаров. Это Алтайский край, Забайкальский край и Приморье, в них наблюдается увеличение пожаров", — сказал министр журналистам.
По его словам, в целом по стране лесные пожары охватили площадь в 200 тыс. га. В прошлом году на этот период площадь лесных пожаров составляла 111 тыс. га, добавил министр.
"У нас все регионы, как правило, ссылаются на погоду, но на мой взгляд, погода здесь ни причем. Приморский край, мы уже не раз об этом говорили, не готов к пожароопасному сезону. В Забайкальском и Алтайском краях необходимо подтянуть силы. Впереди у нас майские праздники, и, как правило, именно в этот период основная нагрузка на лесников по тушению пожаров приходится. Нужно быть готовыми", — подчеркнул глава Минприроды.
По его словам, в субботу ему доложили о готовности Томской области к пожароопасному сезону. «Томская область полностью готова к прохождению этого опасного периода. И не допустит крупных пожаров, прошлый год показал, что это возможно», — сказал Донской.
Ранее сообщалось, что в начале апреля в Сибири и на Дальнем востоке вспыхнули лесные пожары. МЧС РФ подготовило прогноз потенциальной опасности от природных пожаров в РФ, куда попали более 8 тыс. населенных пунктов.
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