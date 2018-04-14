В Рязани на Зубковой произошел пожар в жилой пятиэтажке

Вечером в пятницу, 13 апреля, в Рязани силами противопожарной службы ликвидированы два пожара. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Первое ЧП произошло около 7 часов вечера на улице Зубковой, где в пятиэтажном блочном доме загорелась двухкомнатная квартира. В результате пожара повреждена одна из комнат. К счастью, из жильцов никто не пострадал. В тушении пожара задействовали 4 спецавтомобиля и 13 работников ГПС.

Спустя пару часов, в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на территории пилорамы, расположенной на проезде Шабулина. В результате возгорания сгорел деревянный навес для изготовления поддонов. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован силами двух пожарных расчетов ГПС.

Утром 14 апреля в Рязанской области ликвидирован пожар в деревне Бозово Клепиковского района. Как сообщили изданию «Новости Рязани» в МЧС, в населенном пункте от огня пострадала деревянная банька. На место выезжали три пожарных расчета, пострадавших нет.

Фото: 62.mchs.gov.ru