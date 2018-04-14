В Шахово пожарные тушили заброшенную ферму

Возгорание в посёлке Шахово Кромского района произошло накануне, 13 апреля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о том, что загорелась неэксплуатируемая ферма поступило на пункт связи ПСЧ-25 в 18:29. В ликвидации пожара принимали участие силы и средства Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Возгорание был ликвидировано, пострадавших нет. Причины пожар и материальный ущерб устанавливают специалисты.