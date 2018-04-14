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В Шахово пожарные тушили заброшенную ферму
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В Шахово пожарные тушили заброшенную ферму 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание в посёлке Шахово Кромского района произошло накануне, 13 апреля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о том, что загорелась неэксплуатируемая ферма поступило на пункт связи ПСЧ-25 в 18:29. В ликвидации пожара принимали участие силы и средства Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Возгорание был ликвидировано, пострадавших нет. Причины пожар и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Шахово пожарные тушили заброшенную ферму появились сначала на РИА 57.
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