Прокуратура Якутии проверяет данные о голодовке пожарных

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 апр — РИА Новости . Прокуратура Якутии начала проверку после появившейся в СМИ информации о голодовке сотрудников пожарной части номер 10 поселка Кангаласы. К таким мерам пожарные прибегли из-за нарушения их трудовых прав, заявила прокуратура республики.

"Будет дана оценка вопросам правильности начисления заработной платы, в том числе за сверхурочную работу, неисполнения судебных решений по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, состоянию материально-технического оснащения, полноты финансирования деятельности и другим вопросам", — сообщает прокуратура республики.

Как сообщает пресс-служба главы Якутии, с объявившими голодовку в понедельник встретились представители межведомственной правительственной рабочей группы. По данным местных властей, сотрудники пожарной части в открытом письме заявили об отсутствии сезонного обмундирования и низкой заработной плате.

"Стороны достигли договоренности о формировании плана мероприятий. В частности, будет произведен всесторонний анализ ситуации и рассмотрена возможность выделения дополнительных средств на обмундирование и выплату 13-й заработной платы тем сотрудникам, которые ее не получили", — сообщает пресс-служба.

При этом глава Госкомобеспечения Якутии заверил пожарных, что никаких санкций, внеплановых аттестаций и проверок к зачинщикам акции применяться не будет. По итогам разговора пожарные сообщили, что при условии включения в протокол всех обсужденных вопросов они прекращают голодовку и продолжают работу в обычном режиме, добавили в пресс-службе.