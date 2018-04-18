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Лесники тушат пожар на территории Тункинского нацпарка, охраняемого ЮНЕСКО
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Лесники тушат пожар на территории Тункинского нацпарка, охраняемого ЮНЕСКО 

ТАСС 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
УЛАН-УДЭ, 18 апреля. /ТАСС/. Первые лесные пожары на территории Тункинского национального парка зарегистрированы в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
"За прошедшие сутки на территории Бурятии возникло два новых очага на территории Прибайкальского района и два очага на территории Тункинского национального парка. По состоянию на 18 апреля один пожар в нацпарке потушен, один — на 0,2 га локализован, ведется его ликвидация", — сообщил представитель ведомства.
Также лесники тушат локализованное возгорание на 15 га в Прибайкальском районе республики. Всего за прошедшие сутки специалистам удалось ликвидировать пять природных пожаров в разных районах республики. К тушению огня привлекались около 100 человек и 19 единиц техники.
Начало пожароопасного сезона в Бурятии, где прошедшая зима отличилась обилием осадков, проходит спокойнее, чем в прошлом году. К середине апреля 2017 года зарегистрировали более 70 очагов (более 40 тыс. га), за период с 31 марта по 16 апреля 2018 года в республике произошел 21 лесной пожар (более 220 га).
С 16 апреля на территории республики (за исключением Северо-Байкальского района) действует особый противопожарный режим: на землях всех категорий запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.
Тункинский национальный парк расположен в долине реки Иркут, на границе с Монголией — между Байкалом и озером Хубсугул (Монголия). Площадь нацпарка составляет около 1,2 млн гектаров, большая его часть покрыта лесом. Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
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