Лесники тушат пожар на территории Тункинского нацпарка, охраняемого ЮНЕСКО

УЛАН-УДЭ , 18 апреля. / ТАСС /. Первые лесные пожары на территории Тункинского национального парка зарегистрированы в Бурятии . Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"За прошедшие сутки на территории Бурятии возникло два новых очага на территории Прибайкальского района и два очага на территории Тункинского национального парка. По состоянию на 18 апреля один пожар в нацпарке потушен, один — на 0,2 га локализован, ведется его ликвидация", — сообщил представитель ведомства.

Также лесники тушат локализованное возгорание на 15 га в Прибайкальском районе республики. Всего за прошедшие сутки специалистам удалось ликвидировать пять природных пожаров в разных районах республики. К тушению огня привлекались около 100 человек и 19 единиц техники.

Начало пожароопасного сезона в Бурятии, где прошедшая зима отличилась обилием осадков, проходит спокойнее, чем в прошлом году. К середине апреля 2017 года зарегистрировали более 70 очагов (более 40 тыс. га), за период с 31 марта по 16 апреля 2018 года в республике произошел 21 лесной пожар (более 220 га).

С 16 апреля на территории республики (за исключением Северо-Байкальского района) действует особый противопожарный режим: на землях всех категорий запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.