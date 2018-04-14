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Ручки дверей в кинотеатре «Зимней вишни» были стянуты тросиком с замком
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Ручки дверей в кинотеатре «Зимней вишни» были стянуты тросиком с замком
РИА Новости
48 минут назад
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Фото: РИА Новости / СК РФ
СК РФ
О РАССЛЕДОВАНИИ ПОЖАРА В ТЦ В
КЕМЕРОВО
: РУЧКИ ДВЕРЕЙ ЗАПАСНОГО ВЫХОДА ИЗ КИНОЗАЛА, ГДЕ ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ, БЫЛИ СТЯНУТЫ ТРОСИКОМ С ЗАМКОМ
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