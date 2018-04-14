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Ручки дверей в кинотеатре «Зимней вишни» были стянуты тросиком с замком
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Ручки дверей в кинотеатре «Зимней вишни» были стянуты тросиком с замком 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости / СК РФ
СК РФ О РАССЛЕДОВАНИИ ПОЖАРА В ТЦ В КЕМЕРОВО: РУЧКИ ДВЕРЕЙ ЗАПАСНОГО ВЫХОДА ИЗ КИНОЗАЛА, ГДЕ ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ, БЫЛИ СТЯНУТЫ ТРОСИКОМ С ЗАМКОМ
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