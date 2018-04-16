В 50% проверенных МЧС после пожара в Кемерово зданий нарушена пожарная безопасность

"На текущий момент проверено 38 тысяч зданий. На 19 тысячах объектов выявлено более 140 тысяч нарушений противопожарных требований", — сказал Еникеев.

Он отметил, что более 7 тысяч зданий эксплуатируются с нарушениями работы автоматических систем противопожарной сигнализации и оповещения, 1,6 тысячи имеют недочеты в системе противодымной защиты, в 1,5 тысячи зданий системы автоматического пожаротушения находятся в неисправном состоянии, более 10,5 тысячи объектов имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, на 3,5 тысячах применены материалы с высокой горючестью.

Всего, рассказал Еникеев, проверки проводились на более чем 84 тысячах объектов, включая 11,5 тысяч торгово-развлекательных центров.

Ранее СМИ сообщили, что в «Зимней вишне» два года не выделяли деньги на ремонт противопожарной системы.