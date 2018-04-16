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В 50% проверенных МЧС после пожара в Кемерово зданий нарушена пожарная безопасность
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В 50% проверенных МЧС после пожара в Кемерово зданий нарушена пожарная безопасность 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники МЧС выявили нарушения пожарной безопасности в половине зданий, в которых проводилась проверка после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил на селекторном совещании директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев, передает РИА «Новости».
"На текущий момент проверено 38 тысяч зданий. На 19 тысячах объектов выявлено более 140 тысяч нарушений противопожарных требований", — сказал Еникеев.
Он отметил, что более 7 тысяч зданий эксплуатируются с нарушениями работы автоматических систем противопожарной сигнализации и оповещения, 1,6 тысячи имеют недочеты в системе противодымной защиты, в 1,5 тысячи зданий системы автоматического пожаротушения находятся в неисправном состоянии, более 10,5 тысячи объектов имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, на 3,5 тысячах применены материалы с высокой горючестью.
Всего, рассказал Еникеев, проверки проводились на более чем 84 тысячах объектов, включая 11,5 тысяч торгово-развлекательных центров.
Ранее СМИ сообщили, что в «Зимней вишне» два года не выделяли деньги на ремонт противопожарной системы.
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