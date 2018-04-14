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МЧС: у посетителей «Зимней вишни» было только 5 минут на самостоятельную эвакуацию
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МЧС: у посетителей «Зимней вишни» было только 5 минут на самостоятельную эвакуацию 

Newsru.com 8 часов назад
Фото: Newsru.com
Посетители верхнего этажа торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово после начала пожара имели возможность самостоятельно выйти из горящего здания только в течение первых пяти минут. Об этом ТАСС рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев, ссылаясь на результаты проведенного экспертами МЧС моделирования ситуации.
"Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего 5 минут 4 секунды", — сказал Еникеев. За это время весь четвертый этаж наполнился дымом.
Собеседник агентства также уточнил, что моделирование ситуации подтвердило, что если бы в здании сработали сигнализация, система оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения, а также были бы открыты все эвакуационные выходы, посетители четвертого этажа беспрепятственно покинули бы все помещения вдвое раньше обозначенного лимита.
"В этом случае все они бы спокойно вышли за 2 минуты 25 секунд, до того как все выходы были блокированы опасными факторами пожара", — отметил Еникеев.
По его словам, это предварительные данные. За основу моделирования были взяты наилучший сценарий развития пожара и минимальная загрузка торгового центра горючими материалами.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на четвертом этаже, где находились кинозалы. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести.
Следствием установлено, что пожарная сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта, ее починкой никто не занимался, а исправную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ. «Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», — заявил ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
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