Несколько человек пострадали при пожаре в частном доме в городском округе Наро-Фоминск 

В городском округе Наро-Фоминск загорелся частный дом, пострадали несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.
«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Наро-Фоминск, дер. Порядино, участок 201. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что принятыми мерами пожар ликвидирован. Для тушения возгорания были привлечены 18 человек и шесть единиц техники.