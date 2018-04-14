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Спасатели потушили пожар на складе предприятия по производству картона в Адыгее
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Спасатели потушили пожар на складе предприятия по производству картона в Адыгее 

ТАСС 1 час назад
МАЙКОП, 14 апреля. /ТАСС/. Пожар на складе макулатуры на территории предприятия «Картонтара» в столице Адыгеи потушен, сообщил в субботу на своей странице в Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"Пожар на складе макулатуры предприятия потушен, о текущей ситуации мне постоянно докладывал начальник ГУ МЧС России по Адыгее Султан Хацуков. Площадь возгорания составила до 100 квадратных метров", — сообщил глава республики.
Как прокомментировал ТАСС официальный представитель МЧС по Адыгее Арзу Байрамов, загорелась складированная спрессованная макулатура, предназначенная для вторичной переработки. В тушении задействовали семь пожарных расчетов, 30 сотрудников МЧС. Возгорание локализовали в 22:07 мск, пожарные ведут проливку макулатуры. На месте происшествия продолжают работу дознаватели и полиции, пострадавших в ЧП нет.
Возгорание спрессованной макулатуры произошло около 20:00 мск в пятницу. Исполнительный директор предприятия Сергей Погодин уточнил ТАСС, что возгорание произошло на территории предприятия вдали от производственных помещений. Само производство не пострадало.
"Картонтара" — крупнейшее на юге России предприятие по производству транспортной тары, картона для плоских слоев, бумаги для гофрирования и полуцеллюлозы.
ТАСС: последние новости
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