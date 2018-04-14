Спасатели потушили пожар на складе предприятия по производству картона в Адыгее

МАЙКОП , 14 апреля. / ТАСС /. Пожар на складе макулатуры на территории предприятия «Картонтара» в столице Адыгеи потушен, сообщил в субботу на своей странице в Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов

"Пожар на складе макулатуры предприятия потушен, о текущей ситуации мне постоянно докладывал начальник ГУ МЧС России по Адыгее Султан Хацуков. Площадь возгорания составила до 100 квадратных метров", — сообщил глава республики.

Как прокомментировал ТАСС официальный представитель МЧС по Адыгее Арзу Байрамов, загорелась складированная спрессованная макулатура, предназначенная для вторичной переработки. В тушении задействовали семь пожарных расчетов, 30 сотрудников МЧС. Возгорание локализовали в 22:07 мск, пожарные ведут проливку макулатуры. На месте происшествия продолжают работу дознаватели и полиции, пострадавших в ЧП нет.

Возгорание спрессованной макулатуры произошло около 20:00 мск в пятницу. Исполнительный директор предприятия Сергей Погодин уточнил ТАСС, что возгорание произошло на территории предприятия вдали от производственных помещений. Само производство не пострадало.