Ещё
В 2018 году в Воронеже ликвидируют 7 подвальных котельных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2018 году в Воронеже ликвидируют 7 подвальных котельных 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Городские власти неоднократно обещали решить проблему, но даты переносили. В Воронеже в этом году ликвидируют 7 подвальных котельных, — газовые установки переключат в домах Ленинского и Центрального района, сообщили в городском управлении ЖКХ. Сейчас в областном центре работают около полусотни таких объектов. В частности, на улице Среднемосковской жители одного из домов утверждают, что бойлерную в их подвале не модернизировали с середины прошлого века, — сити и вентиляция объекта изношены. Причём, решить проблему городские власти обещали неоднократно, но даты переносили. — Котельная была введена в 1959 году и была предусмотрена на 2220 кв. м. В данный момент она обслуживает четверых потребителей, и площадь её составляет 10 тыс. квадратных метров, — рассказала жительница дома №14 по улице Среднемосковской Нина Синицкая. В 2018 году в проект переключения газовых котельных войдут здания, где уже была подготовлена проектно-сметная документация. К ликвидации приступят летом. Остальные объекты намерены переключить с помощью концессионеров «Теплосети». — Если концессионное соглашение в этом году или в начале следующего будет реализовано, то уже в рамках инвестпрограммы будут выполняться остальные мероприятия по ликвидации. Все котельные при подготовке к отопительному сезону прошли проверку, поэтому они в технически исправном состоянии, — отметил и.о первого заместителя главы Воронежа Сергей Петрин.
Вести Воронеж: последние новости
Воронежские спасатели: выходить на лёд стало слишком опасно для жизни «Вода подошла к порогу дома». Жители Новой Усмани поделились кадрами затопленного села Ректор Воронежского опорного университета стал доктором наук
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»1149
Госдеп заступился за Британию98
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ480
Россия отказывается от SWIFT556
Аресту пожилой россиянки в Мюнхене нашли объяснение24
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение