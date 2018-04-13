В 2018 году в Воронеже ликвидируют 7 подвальных котельных

Городские власти неоднократно обещали решить проблему, но даты переносили. В Воронеже в этом году ликвидируют 7 подвальных котельных, — газовые установки переключат в домах Ленинского и Центрального района, сообщили в городском управлении ЖКХ. Сейчас в областном центре работают около полусотни таких объектов. В частности, на улице Среднемосковской жители одного из домов утверждают, что бойлерную в их подвале не модернизировали с середины прошлого века, — сити и вентиляция объекта изношены. Причём, решить проблему городские власти обещали неоднократно, но даты переносили. — Котельная была введена в 1959 году и была предусмотрена на 2220 кв. м. В данный момент она обслуживает четверых потребителей, и площадь её составляет 10 тыс. квадратных метров, — рассказала жительница дома №14 по улице Среднемосковской Нина Синицкая. В 2018 году в проект переключения газовых котельных войдут здания, где уже была подготовлена проектно-сметная документация. К ликвидации приступят летом. Остальные объекты намерены переключить с помощью концессионеров «Теплосети». — Если концессионное соглашение в этом году или в начале следующего будет реализовано, то уже в рамках инвестпрограммы будут выполняться остальные мероприятия по ликвидации. Все котельные при подготовке к отопительному сезону прошли проверку, поэтому они в технически исправном состоянии, — отметил и.о первого заместителя главы Воронежа Сергей Петрин.