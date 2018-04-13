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В результате пожара в трудовом лагере Эр-Рияда погибло 7 человек
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В результате пожара в трудовом лагере Эр-Рияда погибло 7 человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Эр-Рияд, 13 апреля /Синьхуа/ — Жилое здание в Эр-Рияде, использовавшееся в качестве трудового лагеря, в пятницу загорелось. В результате 7 человек погибло и еще 8 были ранены. Об этом сообщили СМИ Саудовской Аравии.
Как сообщил представитель гражданской обороны в столице, пожар вспыхнул около входа в здание, не имеющее других выходов.
Главной причиной смертей и ранений стало вдыхание дыма. 45 из 54 рабочих-мигрантов, живших в двухэтажном здании, находились внутри, когда загорелся пожар.
Ведется расследование причин пожара. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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