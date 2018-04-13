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«Валента» просит помощи
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«Валента» просит помощи 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из социальной сети «ВКонтакте» группа «Волонтёры приюта Валента»
Большое горе пришло утром в приют для бездомных животных «Валента». 300 квадратных метров чердачного помещения сгорели, погибли две собаки Мартин и Джек, инвалиды с переломом позвоночника.
Всё утро и весь день на месте трагедии трудятся волонтёры «Валенты». Они ликвидируют последствия катастрофы, ищут питомцев и успокаивают их. «Повреждены конструкции крыши основного здания, взломана кровля и теперь ее практически нет.
Всё здание обесточено, отключен газ, везде вода… Животные перепуганы. Их пристраивают на новые места. Чудом спаслась из горящего вольера алабай Маруся. Она забилась под здание, в самый дальний угол и поэтому осталась жива», — сообщают в приюте «Валента».
На данный момент в приют требуется:
— картонные коробки и картон, бумага и газеты;
теплые вещи на подстилки животным в вольеры (старые одеяла, одежда и т.д.);
— корм для собак СУХОЙ.
Также приюту необходимы женские и мужские руки волонтеров, которые 14 апреля должны помочь устранить последствия пожара на территории — разобрать завалы и отмыть помещения. Добровольцев ждут завтра с 9:00 по адресу: ул. 16 лет Октября, 1а. Контактное лицо — Лариса.
Необходимы ещё будки, цепи для собак и стройматериалы. У руководства приюта нет денег на восстановление кровли и ремонт вольеров. Если у вас нет возможности приехать лично, волонтёры напоминают, что приюту можно помочь финансово, реквизиты для перевода денежных средств здесь
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