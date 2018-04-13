«Валента» просит помощи

Фото из социальной сети «ВКонтакте» группа «Волонтёры приюта Валента»

Большое горе пришло утром в приют для бездомных животных «Валента». 300 квадратных метров чердачного помещения сгорели, погибли две собаки Мартин и Джек, инвалиды с переломом позвоночника.

Всё утро и весь день на месте трагедии трудятся волонтёры «Валенты». Они ликвидируют последствия катастрофы, ищут питомцев и успокаивают их. «Повреждены конструкции крыши основного здания, взломана кровля и теперь ее практически нет.

Всё здание обесточено, отключен газ, везде вода… Животные перепуганы. Их пристраивают на новые места. Чудом спаслась из горящего вольера алабай Маруся. Она забилась под здание, в самый дальний угол и поэтому осталась жива», — сообщают в приюте «Валента».

На данный момент в приют требуется:

— картонные коробки и картон, бумага и газеты;

теплые вещи на подстилки животным в вольеры (старые одеяла, одежда и т.д.);

— корм для собак СУХОЙ.

Также приюту необходимы женские и мужские руки волонтеров, которые 14 апреля должны помочь устранить последствия пожара на территории — разобрать завалы и отмыть помещения. Добровольцев ждут завтра с 9:00 по адресу: ул. 16 лет Октября, 1а. Контактное лицо — Лариса.

Необходимы ещё будки, цепи для собак и стройматериалы. У руководства приюта нет денег на восстановление кровли и ремонт вольеров. Если у вас нет возможности приехать лично, волонтёры напоминают, что приюту можно помочь финансово, реквизиты для перевода денежных средств здесь