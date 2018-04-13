Задымление в ТЦ «Ногинский» в Подмосковье произошло из‑за замыкания в соседнем кафе

«Рядом с торговым центром есть шашлычная, в ней было короткое замыкание без возгорания, пошел дым, который попал в шахту лифта и распространился по вентиляции», — сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в ТЦ идет проветривание помещений, все посетители из здания эвакуированы.