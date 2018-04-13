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Задымление в ТЦ «Ногинский» в Подмосковье произошло из‑за замыкания в соседнем кафе
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Задымление в ТЦ «Ногинский» в Подмосковье произошло из‑за замыкания в соседнем кафе 

РИАМО 1 час назад
В торговом центре «Ногинский» в подмосковном Ногинске произошло задымление, его причиной стало короткое замыкание в шашлычной, которая находится рядом с ТЦ, дым, вызванный коротким замыканием, по системе вентиляции затянуло в торговый комплекс, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС по Московской области.
«Рядом с торговым центром есть шашлычная, в ней было короткое замыкание без возгорания, пошел дым, который попал в шахту лифта и распространился по вентиляции», — сказал собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что в настоящее время в ТЦ идет проветривание помещений, все посетители из здания эвакуированы.
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