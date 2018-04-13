Пассажиры троллейбуса чудом остались живы после падения столба в Перми

Придорожный столб обрушился в Перми , когда мимо него проезжал троллейбус. Пассажирский транспорт не пострадал, так как световая конструкция зацепилась за провода. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Днем 13 апреля местные жители стали свидетелями падения фонарного столба на проезжую часть в Перми. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

В Перми настолько суровые троллейбусы, что даже столбы вырывают с «корнем»

— пользователь.

В результате происшествия никто не пострадал.