Ещё
«Почта России» провела противопожарные учения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

«Почта России» провела противопожарные учения 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В пятницу, 13 апреля, в здании аппарата управления «Почты России» в Москве прошли плановые противопожарные учения и тренировочная эвакуация. Об этом сообщается в пресс‐релизе организации.
По легенде учений, на цокольном этаже здания вспыхнул и начал распространяться пожар. На место происшествия была оперативно вызвана единая служба спасения. Датчики пожарной сигнализации обнаружили задымление, автоматически сработала система оповещения и управления эвакуацией людей. Почти полторы тысячи сотрудников были выведены из девятиэтажного здания на улицу.
Согласно сценарию, несколько человек не смогли самостоятельно эвакуироваться, потому что дым отрезал пути выхода на улицу. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты с применением спецтехники спасли этих сотрудников.
Источник фото: «Почта России»
Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Восстановлен рабочий режим в здании.
Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что организация внимательно относится к противопожарной безопасности в своих отделениях. Плановая тренировка проводится два раза в год.
При приеме на работу сотрудники проходят вводный инструктаж, обучаются и на рабочем месте. Дважды в год и в головном офисе, и в филиалах проводятся специальные учения по отработке практических действий персонала при возникновении нештатных ситуаций. Мы должны быть уверены, что каждый из работников Почты России знает, как действовать в случае реального пожара
— Николай Подгузов
Руководство «Почты России» решило снизить розничные цены на ряд социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей стране. Стоимость продовольственных и непродовольственных товаров будет на 10‐15%, чем в торговых сетях.
360tv.ru: последние новости
«Для меня это личное»: Глава МЧС поможет арестованному кемеровскому пожарному Торговый центр загорелся в подмосковном Ногинске Задымление в ТЦ «Ногинский» произошло из‐за замыкания в соседнем кафе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT213
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»510
Умер юморист Андрей Жмакин77
Определен самый богатый член кабмина75
В России решили избавиться от двух министерств138
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение