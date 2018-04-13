«Почта России» провела противопожарные учения

В пятницу, 13 апреля, в здании аппарата управления « Почты России » в Москве прошли плановые противопожарные учения и тренировочная эвакуация. Об этом сообщается в пресс‐релизе организации.

По легенде учений, на цокольном этаже здания вспыхнул и начал распространяться пожар. На место происшествия была оперативно вызвана единая служба спасения. Датчики пожарной сигнализации обнаружили задымление, автоматически сработала система оповещения и управления эвакуацией людей. Почти полторы тысячи сотрудников были выведены из девятиэтажного здания на улицу.

Согласно сценарию, несколько человек не смогли самостоятельно эвакуироваться, потому что дым отрезал пути выхода на улицу. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты с применением спецтехники спасли этих сотрудников.

Источник фото: «Почта России»

Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Восстановлен рабочий режим в здании.

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что организация внимательно относится к противопожарной безопасности в своих отделениях. Плановая тренировка проводится два раза в год.

При приеме на работу сотрудники проходят вводный инструктаж, обучаются и на рабочем месте. Дважды в год и в головном офисе, и в филиалах проводятся специальные учения по отработке практических действий персонала при возникновении нештатных ситуаций. Мы должны быть уверены, что каждый из работников Почты России знает, как действовать в случае реального пожара

— Николай Подгузов

Руководство «Почты России» решило снизить розничные цены на ряд социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей стране. Стоимость продовольственных и непродовольственных товаров будет на 10‐15%, чем в торговых сетях.