Ещё
В Нижегородской области откололась льдина с 26 рыбаками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

В Нижегородской области откололась льдина с 26 рыбаками 

RT на русском 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижегородской области 26 человек, которые рыбачили на Волге, оказались отрезанными от берега из-за отрыва льдины, на которой они находились.
Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«В Городецком районе на льдине оказались отрезанными от «большой земли» 26 рыбаков. К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательного отряда Городецкого района, а также сотрудники транспортной полиции на судне на воздушной подушке», — указывается в заявлении.
Отмечается, что рыбакам удалось самостоятельно добраться до берега до прибытия спасателей, так что в результате происшествия никто не пострадал и медицинская помощь участникам инцидента не потребовалась.
Ранее стало известно, что в Охотском море откололась льдина с 30 рыбаками.
RT на русском: последние новости
В Москву прибывает делегация с Благодатным огнём из Иерусалима СК возбудил дело в отношении командира звена, тушившего «Зимнюю вишню» Возбуждено дело в отношении командира пожарного звена, тушившего пожар в ТЦ Кемерова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT204
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»508
Умер юморист Андрей Жмакин77
Определен самый богатый член кабмина75
В России решили избавиться от двух министерств137
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение