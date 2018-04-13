В Нижегородской области откололась льдина с 26 рыбаками

Нижегородской области 26 человек, которые рыбачили на Волге, оказались отрезанными от берега из-за отрыва льдины, на которой они находились.

Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«В Городецком районе на льдине оказались отрезанными от «большой земли» 26 рыбаков. К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательного отряда Городецкого района, а также сотрудники транспортной полиции на судне на воздушной подушке», — указывается в заявлении.

Отмечается, что рыбакам удалось самостоятельно добраться до берега до прибытия спасателей, так что в результате происшествия никто не пострадал и медицинская помощь участникам инцидента не потребовалась.

Ранее стало известно, что в Охотском море откололась льдина с 30 рыбаками.