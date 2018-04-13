Более 20 рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Нижегородской области

26 рыбаков унесло по Волге на отколовшейся льдине в Нижегородской области , сообщило региональное управление МЧС

Спасатели оперативно среагировали на вызов, но рыбакам удалось выбраться на берег самостоятельно еще до их прибытия. В результате инцидента никто не пострадал, и за медицинской помощью никто не обращался.

Похожий случай произошел 9 апреля в заливе Мордвинова в Охотском море. Тогда оторвавшаяся льдина унесла в море 54 рыболовов. Причем, они отправились на лед, несмотря на предупреждения МЧС об опасности. Несмотря на то, что инцидент обошелся без жертв, спасатели обратились к губернатору Сахалинской области с просьбой ужесточить наказание за нарушение запретов на зимнюю рыбалку. В частности, они предлагают на законодательном уровне ввести штрафы и усилить контроль за соблюдением закона.

Рыбаки на снегоходах охотились на озере Глухое на острове Парамушир ‐ он входит в состав Курильских островов ‐ и увидели медведя. Они не придумали ничего умнее, чем погонять хищника по пустырю. К слову, один рыбак чуть было не пострадал от лап косолапого.