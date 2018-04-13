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В Самаре временно закрыли торговый центр «Рента»
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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

В Самаре временно закрыли торговый центр «Рента» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 13 апреля, судебные приставы и представители прокуратуры временно приостановили деятельность торгового центра «Рента», расположенного на Московском шоссе, вблизи с персечением с улицей Ташкентская.
Причина — нарушение правил пожарной безопаности в торговом объекте. Как расказали 63.ru в управлении Федеральной службы судебных приставов, в районное подразделение поступил исполнительный лист из суда. В нем шла речь о закрытии торгового объекта до устранения всех нарушений требований пожарной безопасности.
— После переговоров с сотрудниками администрации и службы безопасности торгового центра наши сотрудники опечатали входы в здание, — рассказали в УФССП по региону.
Представители собствеников заявили приставам, что не получали решения суда. Документ приставы им продемонстрировали на месте.
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