В Самаре временно закрыли торговый центр «Рента»

В пятницу, 13 апреля, судебные приставы и представители прокуратуры временно приостановили деятельность торгового центра «Рента», расположенного на Московском шоссе, вблизи с персечением с улицей Ташкентская.

Причина — нарушение правил пожарной безопаности в торговом объекте. Как расказали 63.ru в управлении Федеральной службы судебных приставов, в районное подразделение поступил исполнительный лист из суда. В нем шла речь о закрытии торгового объекта до устранения всех нарушений требований пожарной безопасности.

— После переговоров с сотрудниками администрации и службы безопасности торгового центра наши сотрудники опечатали входы в здание, — рассказали в УФССП по региону.

Представители собствеников заявили приставам, что не получали решения суда. Документ приставы им продемонстрировали на месте.