«Поджигатель» новороссийской АЗС сдался полиции 

Краснодар. 13 апреля — Новая Кубань. Сегодня в с. Владимировка произошел жуткий пожар на АЗС. Огнем были охвачены 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении были задействованы более 40 человек личного состава и 15 единиц техники. О возгорании в экстренные службы сообщили в 12:50. Пожар был ликвидирован в 14:28. В результате инцидента никто не пострадал.
По предварительным данным возгорание произошло сразу после того, как водитель большегруза допустил наезд на цистерну с газом.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнила, что в дежурную часть сообщали возгорании контейнеровоза на АЗС в результате непроизвольного въезда в здание заправки.
Скрывшийся с места происшествия водитель грузовика был объявлен в розыск.
Через несколько часов сотрудникам полиции удалось установить круг общения и родственные связи разыскиваемого водителя и убедить их доставить последнего в отдел полиции. В результате 55-летний местный житель явился в полицию сам. — Добавили в ведомстве.
По факту случившегося проводится проверка. Задержанный будет направлен на медицинское освидетельствование.