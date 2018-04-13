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Акция гражданского контроля прошла в торговых центрах Щербинки
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Акция гражданского контроля прошла в торговых центрах Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт газеты «ЩербинскийВестникЪ»
Активисты общественной организации, ратующей за соблюдения норм безопасности в городе, прошли с гражданским рейдом по трем торговым центрам Щербинки. Об этом 12 апреля сообщили на официальном сайте газеты «ЩербинскийВестникЪ».
Целью активистов было оценить доступность эвакуационных путей, которые горожане смогли бы использовать при пожаре. Администрация торговых центров не препятствовала проведению гражданских проверок.
Инженеры и сотрудники администраций зданий показали активистам эвакуационные коридоры и кнопки оповещения. В одном из торговых центров эвакуационный выход оказался запертым на замок. Администрация обещала решить этот вопрос.
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