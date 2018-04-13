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Дом рядом со стадионом в Нижнем Новгороде снесли после реконструкции. А теперь решили восстановить
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Дом рядом со стадионом в Нижнем Новгороде снесли после реконструкции. А теперь решили восстановить 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Полгода назад нижегородским активистам удалось сохранить двухэтажный дом по адресу улица Стрелка, 12. Власти приняли решение реконструировать здание: починить крышу, заменить перекрытия.
В феврале дом внезапно снесли. Предполагалось, что на этом месте позже сделают парковку для гостей футбольного стадиона, построенного к ЧМ–2018. После демонтажа активисты обратились с запросами в различные региональные ведомства. В ответ на одно из таких писем руководитель управления госохраны объектов культурного наследия сообщила, что снесенное здание «являлось исторически ценным градоформирующим объектом». Чиновники внезапно постановили, что дом подлежит восстановлению.
До 1917 года в этой постройке располагалась гостиница Нижегородской ярмарки, позже — подразделение администрации речного порта. Отреставрированное в прошлом году здание предназначалось для офисных помещений с возможностью трансформации в хостел для футбольных болельщиков на время ЧМ–2018.
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