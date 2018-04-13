Задымление в ТЦ «Ногинский» произошло из‐за замыкания в соседнем кафе

Короткое замыкание произошло в шашлычной, которая находится рядом с торговым центром «Ногинский» в Подмосковье . Площадь пожара составила 3 квадратных метра, пострадавших нет. Об этом «360» сообщили в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

Рядом с ТЦ стоит шашлычная, в которой было короткое замыкание. Дым от шашлычной пошел в шахту лифта ТЦ. Там все локализовали, идет проветривание помещений. Посетителей эвакуировали.

Как сообщили в пресс-службе МЧС инцидент не носил серьезный характер, пострадавших нет. Сильное задымление при коротком замыкании — естественное явление.

Кто-то поднял бучу опять. Представляете короткое замыкание, там, конечно весь дым пошел вверх

— пресс-служба МЧС