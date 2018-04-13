Ещё
Задымление в ТЦ «Ногинский» произошло из‐за замыкания в соседнем кафе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задымление в ТЦ «Ногинский» произошло из‐за замыкания в соседнем кафе 

360tv.ru 1 час назад
Короткое замыкание произошло в шашлычной, которая находится рядом с торговым центром «Ногинский» в Подмосковье. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, пострадавших нет. Об этом «360» сообщили в пресс-службе управления МЧС по Московской области.
Рядом с ТЦ стоит шашлычная, в которой было короткое замыкание. Дым от шашлычной пошел в шахту лифта ТЦ. Там все локализовали, идет проветривание помещений. Посетителей эвакуировали.
Как сообщили в пресс-службе МЧС инцидент не носил серьезный характер, пострадавших нет. Сильное задымление при коротком замыкании — естественное явление.
Кто-то поднял бучу опять. Представляете короткое замыкание, там, конечно весь дым пошел вверх
— пресс-служба МЧС
360tv.ru: последние новости
Опубликовано видео момента наезда грузовика на заправку под Новороссийском. Видео Торговый центр загорелся в подмосковном Ногинске «Искали очаг возгорания, а не людей»: свидетель рассказал о тушении ТЦ «Зимняя вишня»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»163
В России решили избавиться от двух министерств104
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны185
Умер юморист Андрей Жмакин
Украина пригрозила России по газу263
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение