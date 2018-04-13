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Сибирский центр МЧС призвал журналистов быть корректными, освещая дело о пожаре в Кемерове
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Сибирский центр МЧС призвал журналистов быть корректными, освещая дело о пожаре в Кемерове 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС РФ призвал журналистов, освещающих дело о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, быть корректными в формулировках, а общественность — быть терпимее. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе центра.
"Призываем журналистов, а также блогеров и других активных пользователей социальных сетей до вынесения судебного решения в своих материалах воздержаться от оценочных суждений, преждевременных выводов и авторских мнений. Подобные формулировки и использование непроверенной информации дискредитируют журналистское сообщество, подрывая базовые принципы профессии", — говорится в обращении СРЦ МЧС к журналистам и общественности.
В центре обратили внимание, что выявленные следователями факты требуют изучения и доказательства в суде. И пока он не вынесет приговор, фигуранты дела считаются невиновными. «Безосновательные обвинения являются оскорблением личности, унижением чести и достоинства человека, противоречат федеральному законодательству о презумпции невиновности и защите персональных данных граждан России», — напомнили в СРЦ МЧС.
"Жителей Кузбасса и других российских регионов просим найти в себе силы и мужество достойно пережить это непростое время, не спекулировать на ситуации, не провоцировать социальную напряженность в обществе ни слухами и опасными домыслами, ни противоправными действиями", — попросили в СРЦ.
Руководство центра выразило уверенность, что следователи «проведут тщательное и объективное разбирательство в полном соответствии с законодательством РФ».
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