Торговый центр загорелся в подмосковном Ногинске

В подмосковном Ногинске загорелось здание торгового центра «Ногинский». Видео задымления опубликовали очевидцы.

На кадрах видно, что из системы вентиляции на крыше здания выходит дым. Сообщается о запахе горелого пластика.