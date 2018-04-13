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Торговый центр загорелся в подмосковном Ногинске
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Торговый центр загорелся в подмосковном Ногинске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Ридус
В подмосковном Ногинске загорелось здание торгового центра «Ногинский». Видео задымления опубликовали очевидцы.
На кадрах видно, что из системы вентиляции на крыше здания выходит дым. Сообщается о запахе горелого пластика.
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Опубликовано видео момента наезда грузовика на заправку под Новороссийском. Видео Тушившего «Зимнюю вишню» командира пожарного звена арестовали до 11 июня Задымление в ТЦ «Ногинский» произошло из‐за замыкания в соседнем кафе
 Ещё 4 источника 
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