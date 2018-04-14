Бастрыкин рассказал о запрете на проверки в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Он сообщил, что в распоряжении ведомства есть соответствующий документ, подписанный «высокопоставленным должностным лицом».

При этом, глава СК не стал называть имя подписавшего бумагу.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что запасной выход кинозала ТЦ в Кемерово был стянут тросом с замком. Также сообщалось, что Следственный комитет установил высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.