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Бастрыкин рассказал о запрете на проверки в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
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Бастрыкин рассказал о запрете на проверки в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе своей встречи с пострадавшими и родственниками погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово рассказал о запрете на проведение проверок безопасности в ТЦ, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что в распоряжении ведомства есть соответствующий документ, подписанный «высокопоставленным должностным лицом».
При этом, глава СК не стал называть имя подписавшего бумагу.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что запасной выход кинозала ТЦ в Кемерово был стянут тросом с замком. Также сообщалось, что Следственный комитет установил высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
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