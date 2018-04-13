Глава МЧС вступился за пожарного, арестованного за халатность по делу о пожаре в «Зимней вишне»

«К сожалению, задержан начальник караула, который первый пошел в огонь. Для меня это — личное, я к каждому в системе МЧС России отношусь как к своему родному», — сказал министр на оперативном селекторном совещании. «Мы наймем мощных адвокатов и поможем нашему товарищу, потому что мы за открытое, объективное рассмотрение всех деталей произошедшей тяжелейшей трагедии», — сказал он.

Пучков рассказал, что его отец долгие годы был начальником караула пожарной охраны. «Я всегда с ним советовался по самым сложным вопросам. И лучших специалистов в системе МЧС России, чем пожарный, помощник начальника караула, начальник караула, специалист газодымозащитноый службы и всех, кто работает в боевых условиях, просто нет», — пояснил министр.

Он рассказал, что пожарным в «Зимней вишне» пришлось работать в тяжелейших условиях, велик был риск обрушения конструкций. Пучков назвал этот пожар сложнейшим, так как в здании было задымление токсичными веществами и нулевая видимость, позже рухнули перекрытия.

«Ребята шли в беду, в зону ЧС, прекрасно зная о рисках и опасностях, которые им угрожают. Я некоторых буквально за шиворот оттуда вытаскивал!», — сказал Пучков.