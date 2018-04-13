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В Тольятти закрыли два ТЦ из-за нарушения норм пожарной безопасности
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В Тольятти закрыли два ТЦ из-за нарушения норм пожарной безопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 13 апр — РИА Новости. Суды приостановили работу двух торговых центров в Тольятти из-за нарушения требований пожарной безопасности, сообщила в пятницу РИА Новости представитель прокуратуры Самарской области.
"Прокуратурой было подано шесть исков в суды, по двум из них в качестве обеспечительной меры вынесены решения о временном приостановлении деятельности. Это ТЦ «Каретный двор» и «Кольцо» в Тольятти. Решения судов должны быть исполнены незамедлительно", — сказала собеседница агентства.
Еще четыре заявления о приостановлении деятельности ТЦ, по ее словам, судами еще не рассмотрены. «Речь идет о ТЦ „Европа“ в Самаре, а также тольяттинских центрах „Восход“ и „Юность“ и торговом объекте в Большеглушицком районе», — уточнила представитель прокуратуры.
Она добавила, что проверка торговых центров в Самарской области будет завершена в течение двух недель.
Массовые проверки торгово-развлекательных центров начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв пожар стал одним из крупнейших в России за последние 100 лет.
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