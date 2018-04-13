В Тольятти закрыли два ТЦ из-за нарушения норм пожарной безопасности

Прокуратурой было подано шесть исков в суды, по двум из них в качестве обеспечительной меры вынесены решения о временном приостановлении деятельности. Это ТЦ «Каретный двор» и «Кольцо» в Тольятти. Решения судов должны быть исполнены незамедлительно", — сказала собеседница агентства.

Еще четыре заявления о приостановлении деятельности ТЦ, по ее словам, судами еще не рассмотрены. «Речь идет о ТЦ „Европа“ в Самаре, а также тольяттинских центрах „Восход“ и „Юность“ и торговом объекте в Большеглушицком районе», — уточнила представитель прокуратуры.

Она добавила, что проверка торговых центров в Самарской области будет завершена в течение двух недель.