В ярославских торговых центрах нашли нарушения по 500 пунктам

Госпожнадзор опубликовал первые данные по глобальной проверке торговых центров в Ярославской области . Всего в регионе работают около 3,5 тысяч объектов массового пребывания людей.

На сегодня полноценно проверили 89. И уже нашли более 500 нарушений.

— Как отмечают инспекторы пожарного надзора основными нарушениями являются: неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, несоответствие эвакуационных выходов и путей эвакуации нормам пожарной безопасности, отсутствие первичных средств пожаротушения, неудовлетворительные знания персоналом своих обязанностей при возникновении пожара, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.