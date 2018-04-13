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В Вырице сгорел микроавтобус
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В Вырице сгорел микроавтобус 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Досталось также и автомобилю марки «Infiniti», который находился неподалеку.
13 апреля в Вырице произошло возгорание автофургона припаркованного вдоль лесополосы. Во время пожара пострадал рядом припаркованный автомобиль «Infiniti». У него оплавился корпус и полностью выгорел салон. Что стало причиной возгорания, на данный момент, неизвестно.
МЧС РФ напоминает, что наибольшее количество пожаров связано с автомобилями, находящимися в личном пользовании. Основная причина пожаров — короткое замыкание электропроводки и электрооборудования, неисправность топливной системы.
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