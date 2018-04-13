В Вырице сгорел микроавтобус

Досталось также и автомобилю марки «Infiniti», который находился неподалеку.

13 апреля в Вырице произошло возгорание автофургона припаркованного вдоль лесополосы. Во время пожара пострадал рядом припаркованный автомобиль «Infiniti». У него оплавился корпус и полностью выгорел салон. Что стало причиной возгорания, на данный момент, неизвестно.