В Вырице сгорел микроавтобус 

Досталось также и автомобилю марки «Infiniti», который находился неподалеку.
13 апреля в Вырице произошло возгорание автофургона припаркованного вдоль лесополосы. Во время пожара пострадал рядом припаркованный автомобиль «Infiniti». У него оплавился корпус и полностью выгорел салон. Что стало причиной возгорания, на данный момент, неизвестно.
МЧС РФ напоминает, что наибольшее количество пожаров связано с автомобилями, находящимися в личном пользовании. Основная причина пожаров — короткое замыкание электропроводки и электрооборудования, неисправность топливной системы.