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Прокуратура потребовала закрыть торговый центр «Айсбер» в Воткинске
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Прокуратура потребовала закрыть торговый центр «Айсбер» в Воткинске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии направила в суд иск о запрете деятельности торгового-развлекательного центра «Айсберг» в Воткинске. Как сообщает пресс-служба ведомства, во время проверки пожарной безопасности здания было выявлено более 50 нарушений.
В помещении кинотеатра, расположенном в ТРЦ, неисправны механизмы для самозакрывания противопожарных дверей, «эксплуатация противопожарных дверей допускается с нарушениями, ширина основных эвакуационных проходов менее установленных, допускается складирование горючих материалов, отсутствует возможность беспрепятственного открытия створки эвакуационного выхода, противопожарный занавес, разделяющий 2 и 3 этажи здания в зоне эскалатора, находится в неисправном состоянии, по всему зданию противопожарные двери, установленные в лестничных клетках, не имеют уплотнений (порогов) в притворе и прочее».
В одном из магазинов «Айсберга» нет эвакуационных выходов, а в других торговых точках они закрыты на ключ.
Кроме того, по всему зданию выявлены грубые нарушения в части обеспечения работы пожарной сигнализации и систем пожаротушения.
"Указанные нарушения явились основанием для направления Воткинским межрайонным прокурором в суд искового заявления о запрете деятельности по эксплуатации (использованию) здания ТРЦ «Айсберг» до устранения нарушений требований пожарной безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, что проверки мест массового пребывания людей начались после трагедии в Кемерово. Они должны были завершиться до 16 апреля, однако Генпрокуратура потребовала провести дополнительные проверки.
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