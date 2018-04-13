СКР проверит версию очевидца о причинах пожара в ТЦ Кемерова

Экспертная комиссия закончила работу на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове , следствие ожидает их заключения о причинах возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко

Ранее в пятницу глава СКР Александр Бастрыкин провёл встречу с родственниками погибших, потерпевшими и их представителями, на которой он проинформировал их о промежуточных итогах расследования.

По его поручению руководитель следственной группы — старший следователь при председателе СКР по особо важным делам Рустам Габдулин сказал, что на месте происшествия завершила работу комиссия экспертов, осуществляющих исследования в рамках пожарно-технической экспертизы.

На основе полученных предварительных данных будет продолжен анализ причин произошедшего, а по итогам специалисты озвучат окончательное заключение, сказала Петренко.

Кроме того, глава ведомства отдельно прокомментировал действия очевидца Александра Ананьева , который потерял в пожаре троих детей.

Гражданин с учётом имеющихся компетенций изложил следователям собственную версию возгорания. Следствием назначено несколько экспертиз, также для уменьшения сроков проведения генетических исследований будут дополнительно привлечены профильные ведомства.

Бастрыкин поблагодарил собравшихся за активное содействие в расследовании трагических последствий пожара и сообщил о том, что намерен регулярно проводить такие встречи. Следователи разъяснили присутствующим, что в настоящее время сгоревшее здание находится в аварийном состоянии и представляет опасность.

СКР обратился к гражданам, которые располагают сведениями о происшествии, обращаться в следственные органы ведомства по телефонам: 8 (384-2) 369983, +7 (960) 924-22-70, +7 (909) 517-00-98.