Ещё
СКР проверит версию очевидца о причинах пожара в ТЦ Кемерова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СКР проверит версию очевидца о причинах пожара в ТЦ Кемерова 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Экспертная комиссия закончила работу на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, следствие ожидает их заключения о причинах возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
Ранее в пятницу глава СКР Александр Бастрыкин провёл встречу с родственниками погибших, потерпевшими и их представителями, на которой он проинформировал их о промежуточных итогах расследования.
По его поручению руководитель следственной группы — старший следователь при председателе СКР по особо важным делам Рустам Габдулин сказал, что на месте происшествия завершила работу комиссия экспертов, осуществляющих исследования в рамках пожарно-технической экспертизы.
На основе полученных предварительных данных будет продолжен анализ причин произошедшего, а по итогам специалисты озвучат окончательное заключение, сказала Петренко.
Кроме того, глава ведомства отдельно прокомментировал действия очевидца Александра Ананьева, который потерял в пожаре троих детей.
Гражданин с учётом имеющихся компетенций изложил следователям собственную версию возгорания. Следствием назначено несколько экспертиз, также для уменьшения сроков проведения генетических исследований будут дополнительно привлечены профильные ведомства.
Бастрыкин поблагодарил собравшихся за активное содействие в расследовании трагических последствий пожара и сообщил о том, что намерен регулярно проводить такие встречи. Следователи разъяснили присутствующим, что в настоящее время сгоревшее здание находится в аварийном состоянии и представляет опасность.
СКР обратился к гражданам, которые располагают сведениями о происшествии, обращаться в следственные органы ведомства по телефонам: 8 (384-2) 369983, +7 (960) 924-22-70, +7 (909) 517-00-98.
Парламентская газета: последние новости
Арестован пожарный, обвиняемый в халатности при тушении пожара в Кемерове В Приамурье горит более 41 тысячи гектаров леса В Пензенской области школьники отравились выхлопными газами на уроке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»171
В России решили избавиться от двух министерств106
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны190
Умер юморист Андрей Жмакин55
Украина пригрозила России по газу264
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение