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Бастрыкин: проверке «Зимней вишни» помешал чиновник
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Бастрыкин: проверке «Зимней вишни» помешал чиновник 

Свободная пресса 15 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в свое время проверке кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» помешал высокопоставленный чиновник. «В 2016 году была попытка проверить этот центр, и проверка не была проведена, потому что в процесс вмешалось высокопоставленное должностное лицо, но должность его мы пока не называем», — цитирует Бастрыкина РБК.
В итоге экспертизу тогда так и не провели.
Сообщается, что следователи нашли документы и акт о незавершенной проверке. Именно там указано имя чиновника, который пришел в ТЦ.
Кроме того следователи подтвердили, что ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли людей, закрыли сами посетители. По данным следствия, двери закрыли, увидев стену черного дыма. Также сообщается, что люди в кинозале снимали одежду и затыкали щели, чтобы дым не проник вовнутрь.
Ранее «СП» сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Сергея Генина. Следователи полагают, что Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, проигнорировал информацию свидетеля пожара в торговом центре «Зимняя вишня», который сообщил, что на 4 этаже в одном из залов кинотеатра находится много детей, и указал кратчайший путь к ним. Сам Сергей Генин не считает себя виновным. Пожарный сообщил, что они сделали все, что могли.
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