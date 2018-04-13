Пожарные залили пеной площадь Ленина из-за «Хонды» с пробитым баком

Вечером 13 апреля в Новосибирске пожарные залили пеной площадь Ленина.

Работающих на площади пожарных корреспондент НГС увидел в восьмом часу вечера.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что топливо разлилось из припаркованной Honda CR-V — предположительно у неё был пробит бензобак. Хозяина машины на месте не оказалось. Пожарных вызвали очевидцы.

«Приехали в 19:01 туда, проверили, посмотрели, увидели, что топливо практически всё выбежало на асфальт. Они (пожарные — О. Х.) смыли пеной всё, чтобы ни в коем случае возгорание не возникло, то есть водой вперемешку с пеной Никто из хозяев автомобиля так и не появился, подождали они чуть-чуть и уехали», — прокомментировали в МЧС.