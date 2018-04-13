Глава МЧС вступился за пожарного Генина, арестованного по делу о пожаре в «Зимней вишне»

"К сожалению, задержан начальник караула, который первый пошел в огонь. Для меня это — личное, я к каждому в системе МЧС России отношусь как к своему родному", — сказал министр на оперативном селекторном совещании. «Мы наймем мощных адвокатов и поможем нашему товарищу, потому что мы за открытое, объективное рассмотрение всех деталей произошедшей тяжелейшей трагедии», — сказал он.

Пучков рассказал, что его отец долгие годы был начальником караула пожарной охраны. «Я всегда с ним советовался по самым сложным вопросам. И лучших специалистов в системе МЧС России, чем пожарный, помощник начальника караула, начальник караула, специалист газодымозащитноый службы и всех, кто работает в боевых условиях, просто нет», — пояснил министр.

Недостатки будут исправлять

Владимир Пучков также на совещании сообщил, что МЧС сокращает время реагирования на чрезвычайные происшествия и пожары, но недостатки еще есть и они будут исправляться.

"Мы очень самокритичны к своей работе. Конечно, у нас есть недостатки в системе реагирования, но мы делаем все, чтобы буквально по секундам сокращать время прибытия профессиональных специалистов в зону бедствия, чтобы каждый получал своевременную квалифицированную помощь, сделано многое, но далеко не все. Конечно, каждому из нас хотелось бы, чтобы мы рядом с пострадавшими оказывались через секунды. Это невозможно, но работаем мы и над этим", — сказал министр.

Пучков отметил, что каждые пять минут подразделения МЧС выполняют боевые задачи по тушению пожара, каждые вторые сутки происходит федеральное реагирование на чрезвычайные ситуации, техногенные аварии, ДТП. «Сегодня в 30 регионах спасатели работают на паводках, защищают населенные пункты от природных пожаров», — добавил глава МЧС.

Он распорядился провести встречи с личным составом для обсуждения проблемных вопросов и напомнить, что в министерстве «выполняли и будут выполнять возложенные на него задачи».

Не допустить подобных трагедий

Пучков отметил, что МЧС России сделает выводы и извлечет уроки из пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове

"Я еще раз обращаюсь ко всем военнослужащим и сотрудникам федеральной противопожарной службы. Пришла общая беда, которая должна нас объединить, сплотить. Это страшный, горький урок, который мы должны выучить и не допустить подобных трагедий. Виновные должностные лица должны быть наказаны и привлечены к ответственности", — сказал он.

Пучков сообщил, что внимательно будет изучена деятельность подразделений, работа контрольно-надзорных органов. «Профессиональный разбор ситуации проведен в МЧС России чуть позже — после завершения работы по оказанию адресной помощи родственникам погибших и проведения похорон», — сказал он.