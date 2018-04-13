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В Южном Бутово проверены отселенные и частично отселенные дома
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В Южном Бутово проверены отселенные и частично отселенные дома 

Департамент региональной безопасности 1 час назад
Мониторинг данных объектов находится на особом контроле активистов ОПОП. Информация по результатам проверок отселенных домов и о выявленных нарушениях оперативно передается в управу района и в отдел МВД по району. Всего в Юго-Западном административном округе города Москвы в рамках профилактических и антитеррористических мероприятий активисты общественных пунктов охраны правопорядка регулярно проверяют 14 отселенных и частично отселенных зданий, из которых полностью отселены 12, частично — 2 дома. 2 объекта расположены непосредственно в районе Южное Бутово.
В ходе проверки 11 апреля нарушений по обоим адресам выявлено не было. По проверенным адресам все входные двери домов были закрыты на замки и опечатаны, здания охраняются сотрудниками частных охранных предприятий.
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