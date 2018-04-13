С 16 апреля на территории Ярославской области объявлен пожароопасный сезон

Соответствующий приказ утвержден региональным департаментом лесного хозяйства.

— Начало пожароопасного сезона устанавливается со дня схода снега до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, — рассказал директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев . — В этот период усиленно проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение лесных пожаров. Организуются дежурства, сотрудники СГБУ ЯО «Лесная охрана» ведут постоянный мониторинг пожарной опасности в лесах. Сотрудники лесничеств патрулируют территории с целью пресечения нарушений. В этом году, Году добровольца, активное участие в работе примут лесные дружинники.

Николай Савельев подчеркнул, что главная задача — предупреждение возгораний, так как лесной пожар потушить практически нельзя, можно только локализовать. В результате все деревья, находящиеся в зоне огня, погибают, так же как и верхний слой почвы.

— Ценные хвойные породы, ель и сосна, погибают даже при слабом низовом пожаре. Они могут стоять на корню еще много лет после пожара, но в конце концов их поражают либо вредители, либо гниль, — пояснил Николай Савельев. — Восстановиться темнохвойно-лиственный лес может лишь через 150 — 200 лет.

Во время пожароопасного периода запрещено разводить костры в лесу и на прилегающих территориях, выжигать траву и стерню на полях, курить и бросать горящие спички, оставлять промасленные горючими веществами материалы. Также нельзя оставлять на освещенных солнцем лесных полянах бутылки, осколки стекла, другой мусор, заправлять в лесу топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом.

В случае обнаружения возгорания в лесу или вблизи леса необходимо обратиться на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75, 112, а также через мобильное приложение «Берегите лес».

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность в виде административного штрафа: для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей.

В пожароопасный период 2017 года за нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности были привлечены 195 лиц, в том числе 118 граждан, 49 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и 28 юридических лиц. Наложено 130 административных штрафов на общую сумму 1136500 рублей.