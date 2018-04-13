В Ступине сгорел двухэтажный заброшенный барак

Двухэтажный расселенный барак сгорел в пятницу в центре города Ступино , никто не пострадал, сообщил Ступинскому информагентству источник в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

В пятницу в 10:37 на службу поступило сообщение о пожаре в бараке в переулке Банный.

«На момент прибытия пожарных здание горело открытым пламенем. Дом снят с баланса, бесхозный, расселенный. Осмотрев помещения дома, пожарные никого внутри не обнаружили», — сказал источник в ЕДДС.

По данным агентства, на тушение огня у пожарных ушло несколько часов — внутри заброшенного барака полыхал строительный мусор и сломанная мебель. Пришлось разбирать и проливать всю конструкцию дома, чтобы избежать тления огня во внутренних полостях. Причина возгорания пока не установлена. Однако электротехнический фактор исключен — здание не электрифицировано.