Ещё
В Курском районе утонули двое 63-летних мужчин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России решили избавиться от двух министерств
В России решили избавиться от двух министерств

В Курском районе утонули двое 63-летних мужчин 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По информации пресс-службы МЧС, погибшие являлись работниками ГТС  12 апреля в 17.00 по номеру «112» поступило сообщение о происшествии на воде в п. Щетинке Курского района на реке Тускарь. По указанному адресу были направлены оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», полицейские, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, в результате падения с лодки утонули двое 63-летних работников ГТС. Обстоятельства происшествия выясняются. 13 апреля водолазы подняли тело одного погибшего. Работы продолжаются.
Курские известия: последние новости
Курск. Пожар на 7-м Суворовском переулке предположительно произошёл из-за короткого замыкания Курская область. В Курчатове от пала травы едва не загорелись жилые дома В Курске горел цех ортопедического предприятия
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ217
Украина пригрозила России по газу125
Путин поговорил с Макроном46
Москва продолжит усыхать
Умер юморист Андрей Жмакин48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение