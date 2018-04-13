В Курском районе утонули двое 63-летних мужчин 

По информации пресс-службы МЧС, погибшие являлись работниками ГТС 12 апреля в 17.00 по номеру «112» поступило сообщение о происшествии на воде в п. Щетинке Курского района на реке Тускарь. По указанному адресу были направлены оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», полицейские, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, в результате падения с лодки утонули двое 63-летних работников ГТС. Обстоятельства происшествия выясняются. 13 апреля водолазы подняли тело одного погибшего. Работы продолжаются.