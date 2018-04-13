Ещё
Вазовскую «семерку» сожгли неизвестные в Воскресенском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России решили избавиться от двух министерств
В России решили избавиться от двух министерств

Вазовскую «семерку» сожгли неизвестные в Воскресенском районе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар начался около 2.24. Площадь пожара — 5 кв.м.
Пожарные предполагают поджог.
Ранее сообщалось о том, что автомобиль сгорел в пасхальную ночь в Богородском районе.
Newsroom24: последние новости
ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде эвакуировали 12 апреля Опубликованы фото горящего дома на улице Белинского в Нижнем Новгороде Склады горели на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 10 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ217
Украина пригрозила России по газу125
Путин поговорил с Макроном46
Москва продолжит усыхать
Умер юморист Андрей Жмакин48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение