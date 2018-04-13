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В деревне Татарское Танаево пожарные откачивают воду из подтопленных домов
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В деревне Татарское Танаево пожарные откачивают воду из подтопленных домов 

АиФ Казань 30 минут назад
Фото: АиФ Казань
Пожарные откачивают воду из подтопленных домов в деревне Татарское Танаево Мамадыш-Акиловского сельского поселения Зеленодольского района, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
11 апреля здесь подтопило 10 частных жилых домов на ул. Вахитова, три дома на ул. Кооперативной, шесть домов на ул. Ленина, а также огороды и придворовые постройки.
По словам местных жителей, паводок в этом году более сильный.
«Паводок мы конечно ждали, только в этом году вода пришла резко и интенсивно. Она подошла с двух сторон большим потоком и за какие-то считанные минуты зашла в деревню, на ее пути были три дома, которые больше всего затопило по уровню на 60-70 сантиметров», — рассказывает глава Мамадыш-Акиловского сельского поселения Зеленодольского района Фанис Мирхатуллин.
По его словам, вечером, когда река вышла из берегов, местные жители с помощью трактора выкопали три канавы. Вода пошла по ним и заполнила свободное пространство. Утром на подмогу прибыла тяжелая техника. С ее помощью вырыли большую канаву и вода потекла вниз по склону в большую яму, освободив подтопленные дома.
На настоящий момент эвакуировали только одну пожилую женщину.
АиФ Казань: последние новости
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